La familia de Mateo, tras la detención del asesino confeso: "Teníamos información que no podíamos dar"

Al asesinato de Mateo, el niño de 11 años en Mocejón le han seguido " muchos bulos " y "mucha desinformación en redes sociales . La familia del pequeño salió al paso desde el primer momento advirtiendo "que no se criminalice a nadie "por la etnia, por la raza, por el color, por su creencia", porque el objetivo es detener al culpable. Tras la detención del asesino confeso, han explicado que "teníamos información que no podíamos dar".

"Queremos que se deje trabajar a la Guardia Civil y que cuando la Guardia Civil tenga a este indeseable, que nos diga: 'Es este'. Independientemente de dónde venga, de quién sea , no lo sabemos. Entonces, sí que pedimos mucha prudencia y que no se criminalice a nadie, porque son momentos muy duros los que está pasando mi familia", escribía desde su cuenta en X el periodista que ha sido el portavoz de su familia en este difícil trance.

"...Lo único que hice fue pedir respeto y no criminalizar a nadie por su raza. Teníamos información que no podíamos dar"... " Queremos justicia, no venganza", ha escrito el periodista recibiendo miles de comentarios de respaldo por su actitud.