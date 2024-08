José Montero, abogado, socio director del despacho Montero de Cisneros y experto en Relaciones Internacionales, ha sido entrevistado en una conexión desde Informativos Telecinco sobre la sentencia del caso Daniel Sancho y su condena a cadena perpetua tras considerarle el juez de Tailandia culpable de todos los delitos de los que se le acusa: el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, la destrucción de documento público y ocultación del cadáver.

El magistrado le libra de la pena de muerte, pero sí le condena a cadena perpetua, lo que le llevará a su traslado a una prisión previsiblemente no tan benévola como la de Koh Samui, donde ha pasado el último año.

Sobre su situación y valorando la decisión del juez, José Montero, que conoce muy bien la justicia tailandesa, señala en primer lugar que “lo más interesante sería poder leer la sentencia entera” a la que todavía la defensa de Daniel Sancho tampoco ha tenido acceso.

“El hecho de que haya una coma de más o una coma de menos puede incidir en el posterior recurso que tenga que hacerse. La verdad, no estoy de acuerdo con la condena. Sobre todo con la condena del asesinato premeditado porque entiendo que no hay suficientes indicios como para considerar probado que el hecho se produjo de manera premeditada”.

“El hecho de que se encontrara ante una situación accidental y después, debido a la situación que tenía, con el miedo, se produjera el descuartizamiento, –y eso está bastante claro, que el descuartizamiento se ha producido–, bajo una serie de presiones o miedos insuperables, aunque hay que traducirlo al procedimiento en Tailandia… me parece excesivo el hecho de que le condenen, aunque en este tipo de casos es prácticamente autómata”, ha señalado.

Daniel Sancho no se enfrentará a la pena de muerte

El juez, que ha rechazado la línea argumental de la defensa de que Daniel Sancho actuó en defensa propia en la muerta de Edwin Arrieta, sí que ha tenido en cuenta el comportamiento o el buen comportamiento del acusado de Daniel en la prisión en todo este año en que ha estado a la espera del juicio y la sentencia y que por eso no le ha condenado a muerte.

“Con el debido respeto, me parece un argumento absurdo, totalmente absurdo, y me parece como echarle cacahuetes a un mono enjaulado”, ha dicho Montero al respecto, precisando que lo que quiere decir con ello “es que es como recibir unas migajas de algo que no es una aplicación de la ley”. “Es decir, la ley está como está, el procedimiento es como es y si algo no se puede probar más allá de toda duda razonable, no se puede probar y punto”.

“El hecho de decir que te condeno sobre unas pruebas que no existen, sobre unos indicios que, desde mi punto de vista como jurista no son suficientes y no son contundentes, y que no van más allá de toda duda razonable para destruir su presunción de inocencia… Es decir, lo que tiene que demostrar la Fiscalía y la acusación particular es que este señor premeditó el hecho de quedar allí, quedar con él, matarlo, descuartizarlo, etcétera. Y eso, desde mi punto de vista y a la luz de los hechos, no ha quedado probado”, insiste el experto.

“El hecho de decir, ‘bueno, pruebo esto sobre una serie de sospechas, o una serie de indicios, que sí hay indicios, aunque hay que valorar si esos indicios son suficientes o no para destruir su protección de inocencia y para condenarle a pena perpetua… de acuerdo. Pero decir que ‘bueno, no te condeno a pena de muerte porque has sido simpático y has colaborado, me parece absurdo y me parece un insulto, la verdad”.

¿Qué recursos cabe esperar por parte de la defensa de Daniel Sancho?

Preguntando a José Montero que recursos cabe esperar y cuánto se pueden prolongar, apunta que, según calcula, “aproximadamente entre 8 y 12 meses cada uno de ellos”.

“El recurso de apelación vendrá a durar más o menos 10-12 meses y el recurso ante el Tribunal Supremo será un poco más. Entiendo que por lo menos año y medio o algo por el estilo”, ha señalado.

“La cuestión es que ya a nivel europeo, ya en Europa, –y más allí–, solamente el 20% de los recursos de apelación prosperan. Entre el 20 y el 30%. Cabe esperar que en Tailandia el recurso de apelación no prospere y sigan incidiendo en esa situación. Con lo cual, yo creo que debemos confiar más en el derecho penitenciario que en el derecho procesal de Tailandia en este sentido”.

Con ello, ha especificado, quiere decir que “es más probable que Daniel pase 6 u 8 años en una prisión allí en Tailandia, y que debe ser a través de las embajadas y del trabajo consular español, –con el trato ajustado al trato humano lo más posible–, que pueda trasladarse” de Tailandia a España para cumplir el resto de condena.

A ese respecto, aclara y matiza: “Trasladarse, no extraditarse, porque no hay convenio entre los dos reinos, del reino de España y de Tailandia, pero ser solicitado por las autoridades penitenciarias españolas para que pase el resto de la condena aquí y una vez en España obtener el tercer grado y que salga”.

“Yo también recurriría”, asegura Montero, que apunta que “incidiría en el hecho de que no se ha destruido su presunción de inocencia más allá de toda duda razonable porque no se ha podido probar que premeditara matarlo”. “Nunca lo ha reconocido: reconoció que lo había matado, reconoció que fue un accidente, reconoció que se puso nervioso y actuó de esa manera, pero nunca lo ha reconocido y los hechos y las pruebas tampoco indican que el tuviera la premeditación de haberlo hecho”. “El hecho de comprar cuchillos es un indicio, pero no es una prueba”, apunta y reitera.

Los abogados de Daniel Sancho recurrirán la condena y revindican sus argumentos

En este escenario, la defensa de Daniel Sancho ya ha anunciado que respeta a la justicia tailandesa, pero intentarán agotar todas las posibilidades de recurso.

Los abogados del chef español van a recurrir en cuanto puedan, si bien tienen que estudiar a fondo la sentencia, a la que todavía, en el momento de sus primeras declaraciones públicas tras el veredicto, no han tenido acceso. Quieren estudiarla a fondo y subrayan que van a agotar todos los recursos posibles para su cliente.

“Vamos a recurrir la sentencia y ya está. Es poco más de lo que podemos decir. Hay que asumir lo que ha dicho la justicia tailandesa. Siempre la hemos respetado y tenemos que mantener nuestro respeto a las decisiones judiciales en Tailandia”. “Es difícil tener una sensación, pero insisto, hay dos recursos por delante y tenemos que agotarlos”, ha confirmado Carmren Balfagón, portavoz y abogada de la familia de Daniel Sancho.

“La cadena perpetua se basa en que la defensa ha hecho una buena labor y un buen trabajo. Con lo cual, por lo menos, a pesar de lo que puedan decir terceras personas, el propio tribunal lo ha reconocido”, ha dicho, por su parte, Marcos García-Montes, abogado defensor.

“Lo más importante es que tenemos derecho a recursos. Nuestra argumentación creo que es muy sólida. Seguimos pensando, –y respetamos la decisión desde el tribunal–, que tenemos unas vías para acudir, –los derechos humanos, la interpretación del tribunal–, y es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque sería atrevido, para nosotros, valorar una sentencia que no conocemos”, ha sentenciado García-Montes, atendiendo a los medios de comunicación que, ante la expectación que generaba el día de la sentencia, se han congregado en las inmediaciones de la corte en Ko Samui.

Daniel Sancho podría volver a España a terminar de cumplir su condena

Tras conocer la sentencia, se abre un periodo de un mes para que cualquiera de las dos partes implicadas pueda apelar la decisión del tribunal. Al enfrentarse a la cadena perpetua y superar así los 25 años de cárcel, Daniel Sancho será previsiblemente trasladado a otra prisión.

Deberá permanecer en esa prisión un mínimo de ocho años. Pasado ese tiempo, se abriría la posibilidad de continuar su condena en España. Para ello, no obstante, deberán ser las autoridades españolas las que soliciten el cambio y dicho traslado, por otra parte, tendrá que cumplir varios requisitos. Entre ellos, que pueda contribuir a su reinserción social.

En ese escenario concreto, si Tailandia diera el visto bueno, Daniel Sancho podría conseguir en unos años su extradición.

