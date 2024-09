Piedad y Marta, la cara más dura y más amarga de la violencia machista digital: el maltrato y el infierno que vivieron

El perfil de Piedad no es el único que puede ser víctima de la violencia digital. También existen otros como el de Marta. A sus 50 años, el novio de Marta le espiaba el móvil: "Quería asegurarse de que yo no tenía nada con nadie. Como yo no tenía nada que ocultar se lo dejé".

Marta ha explicado y ha confesado la tortura que vivió al lado de su pareja: "Tiró el móvil contra el suelo, me agarró y me empujó contra la ventana. Me decía 'tírate y le haces un favor al mundo'. Después me tiró a la cama, él se subió encima de mí, me tenía totalmente agarrada".