Claudia Muñoz Campillo: "Tras el abuso sexual infantil tienes que aprender a volver a querer tu cuerpo herido"

Explica que creía que eso no estaba bien, pero no pensaba en contarlo, lo asumía como parte de su realidad: “También lidiaba con amenazas. Me hacía creer que era un juego secreto y me decía que si lo revelaba, dejaría de ser la niña de sus ojos”. El entorno desconocía lo relatado, "era difícil esperar algo así", aunque asegura que su madre sí llegó a intuirlo. Cuenta que la progenitora intentó abordar el tema con ella, incluso trasladó esta preocupación a su centro educativo, donde no detectaron ningún síntoma de alerta. “Mi cabeza siempre planeaba la forma de ocultarlo, quería proteger a la familia, única y exclusivamente”, confiesa.