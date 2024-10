Novedades del caso Esther López: la jueza rechaza volver a tomar declaración al perito que evaluó el coche de Óscar

La jueza instructora, que ya el 23 de septiembre rechazó esta misma solicitud, mantiene que el hecho de que el perito haya entregado toda la documentación en la que basó su informe con posterioridad a su comparecencia en el órgano judicial no afecta al resultado de la diligencia practicada.

Así, subraya que "la diagnosis completa de SEADA se ha aportado con posterioridad, pero ello no modifica en absoluto la pericial ratificada realizada y las preguntas que han podido ser realizadas por la defensa , debidamente ilustrada por su propio perito", según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

De este modo, la magistrada considera que no procede volver a llamar al perito porque "la pericial que obra en autos fue íntegramente ratificada por el perito, que se sometió a todas las preguntas de las partes, incluidas las de la defensa".

La decisión no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial.

Se apunta a un atropello como causa de la muerte , realizado por un turismo a velocidad media o baja y cuando la víctima se encontraba de espaldas, confluyendo en todo ello factores como la intoxicación etílica , el consumo de cocaína y la hipotermia , recalcándose que Esther López no murió en el acto y que podía haber sobrevivido en caso de haber recibido cuidados paliativos.

Según Ruiz Blay, abogado de la familia de Esther López , estos informes periciales de la UCO, frente a los informes de parte de la defensa, han sido realizados con el uso de máquinas más precisas y no hacen otra cosa que confirmar la versión de la parte acusadora en cuanto a que Óscar S.M. es el autor de la muerte de Esther. Y ello a pesar de la pericial aportada por la defensa del investigado , que, por su parte, descarta tanto los daños estructurales en el vehículo, reveladores de un hipotético atropello, como la supuesta manipulación de su centralita.

La defensa de Óscar , principal investigado, intenta desmontar precisamente esa tesis del atropello. Para ello, con hasta cuatro peritos de parte , intentan hacer ver que su Volkswagen no la arrolló: " No presenta daños compatibles con un atropello a 45 km/h. Adicionalmente, la alineación y ajuste de las piezas que conforman la carrocería exterior es correcta", señala el informe de éstos, yendo en línea contraria a la de los investigadores de la Guardia Civil, que apuntaron además al borrado de la centralita del coche, señalando que se eliminaron datos del vehículo.

Los peritos de Óscar, no obstante, apuntan que los investigadores "afirman sin justificación alguna que se ha llevado a cabo un borrado de defectos en fechas que no se ajustan a la realidad, tal y como se han demostrado únicamente por el hecho de que el Volkswagen no disponía de eventos o averías reseñables y vinculadas con un atropello".