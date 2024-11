Isa Pantoja cuenta cómo se enteró de que iba a ser madre por segunda vez: "Fue Asraf el que miró el test"

La Isa de Isabel Pantoja, que lleva un largo tiempo distanciada de su madre, ha contado cómo se encuentra en estas semanas de gestación: "Estoy cansadilla", pero no tengo síntomas de vómitos ni nada, me encuentro bastante bien. M están dejando llevar un embarazo tranquilo", ha comenzado.

Aunque todavía no conocen el sexo del bebé, Isa y Asraf ya habrían pensando en posible nombres para su primer hijo en común: "No me gusta ningún nombre de niño". Aunque tampoco ha desvelado cuál les gustaría si fuese chica, la hija de la tonadillera ha dado una pista: "Isabel no va a ser, pero puede ser algo parecido", ha desvelado.