La fiscal jefe de Valladolid mantiene que Óscar se quedó esperando durante horas hasta comprobar que Esther López había muerto

En su escrito remitido al Juzgado de Instrucción 5, solicitando la transformación de las diligencias en procedimiento de jurado, la acusadora pública considera que existen indicios suficientes para sentar en el banquillo al único investigado, Óscar S.M , del que sostiene que, por causas no especificadas, atropelló a la víctima y luego la dejó morir.

El investigado, en su declaración en sede judicial, afirmó que Ester no quería ir a casa de sus padres a dormir quedando en que iba a dormir en la vivienda sita en la calle C/ Uno, parcela 4 (el Romeral) de Traspinedo, de la familia de Óscar, que éste utilizaba habitualmente, pero que, después de dejar a 'Carolo' en La Maña, la joven le propuso seguir de copas en Valladolid, a lo que él se negó. Fue entonces cuando, según sostiene el investigado, Esther se enfadó y bajó del vehículo, a unos 300 metros del local La Maña, momento a partir del cual Óscar afirma no saber nada de ella.