Óscar, de preguntar "¿me ves nervioso?" a sentarse en el banquillo por el crimen de Esther López

Inés López explicó en una entrevista que fueron los investigadores quienes pusieron el foco en Óscar: "Él era uno de mis mejores amigos, no desconfiaba de él... me era imposible pensar que era él, pero enseguida me empezaron a abrir los ojos la Guardia Civil". A partir de ahí, empezaron a salir numerosas pruebas que señalaban una y otra vez al acusado del crimen: encontraron ADN de Esther López en el maletero de Óscar, la posición gps del vehículo del sospechoso y el mismo modelo de Volkswagen T-Rock coinciden con el coche que captaron las cámaras de seguridad al día siguiente del crimen en un lavadero de coches y buscó hasta en 13 ocasiones en Google Maps el punto de la curva en la que aparecío la fallecida días después.

Sin embargo, todas estas noticias no desestabilizaron al propio Óscar, que llegó a dar una entrevista a la reportera de 'El programa de Ana Rosa'. El principal sospechoso, al ser preguntado por las pruebas y su implicación en el crimen, se cruzaba de brazos y declaraba de forma desafiante: "¿Tú me ves nervioso?".

"Yo no quiero decir nada, lo que tenga que decir ya lo he dicho donde lo tengo que decir ", reiteraba Óscar, después de haber dado su versión de los hechos a los agentes de la Guardia Civil. Mientras tanto, el sospechoso seguía en libertad, acudiendo a su puesto de trabajo en Valladolid y sin aparecer por el pueblo de Traspinedo, donde se encuentran los padres y familia de la fallecida.

Ante el aluvión de noticias, Óscar emitió un comunicado en 2023 en el que seguía insistiendo en su inocencia: "Reitero que no tengo nada que ver, no se puede permitir el juicio paralelo que se me hace a diario". "Observo con sorpresa e indignación cómo se permite en algunos medios de comunicación que se me acuse, acose, injurie y calumnie a mi familia y a mí sin ningún tipo de pudor ni consecuencia", sentenciaba el ahora ya acusado.