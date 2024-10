La hijastra de Mayra Gómez Kemp da nuevos datos de su muerte: "Se cayó y se golpeó, esa fue la causa"

"Todavía no podemos saber nada porque sabemos que se cayó, se golpeó y que eso fue la causa de la muerte ", confiesa Roxana Berco ante los medios de comunicaión. Tras esto, la hijastra de Mayra continúa aportando más información: "No sabemos así con lujo detalles o cómo llamará el forense a cada cosa de todo lo que tiene que decir, ¿no? Pero eso más o menos va".

Tras esta intervención, Roxana cuenta que quedan muchas cosas que gestionar y que todo eso está al cargo de la familia: "El tema es que todavía falta que la hermana que vive en Miami, que tiene el mismo nombre, porque yo soy hija de Alberto y no tengo el mismo apellido que ella, sea la persona que diga que está de acuerdo con que yo me ocupe de todo. Falta eso. Cuando eso esté...". Además, tras esta información, la mujer continúa diciendo: 2Yo hablé con ella y ella está totalmente de acuerdo, pero no estaba bien de salud. Tenía que ir al consulado, firmar algo y ellos a su vez mandarlo y después hay no sé cuánto tiempo hasta que se pueda continuar con los siguientes o sea que tiene pasos".