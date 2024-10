Muere Mayra Gómez Kemp: su lucha durante 15 años con dos tipos de cáncer

La presentadora del 'Un, dos, tres' hablaba en varias ocasiones sobre los duros momentos que tuvo que vivir en los últimos años tras sus diagnósticos de cáncer: "Cuando me detectaron el segundo cáncer, el cirujano me dijo que lo mejor era acudir a la radioterapia y la quimio y mi respuesta fue, cuándo empezamos, antes de ayer. Yo quería empezar ya. La mejor actitud, nosotros que somos un pueblo taurino, el toro por los cuernos, siempre. Y por lo menos sigo aquí", explicaba.

Mayra se vio muy afectada por el fallecimiento en 2021 de su marido Alberto Berco, con el que compartió 47 años de su vida: "Perder a mi marido ha sido lo más duro que me ha pasado. Lo hago por él, pienso en él, digo qué querría él para mí y además sus hijas que me necesitan, yo no les puedo hacer el flaco favor de no estar aquí. Él siempre me dijo que confiaba en que yo iba a estar ahí para ellas por mucho tiempo y a eso me aferro. Yo sigo enamorada de mi marido" revelaba emocionada el pasado año, confesando que seguía pensando que Alberto "ha sido lo más importante de mi vida".