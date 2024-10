Los manifestantes reivindican un cambio de modelo turístico: de Valencia a Canarias protestan "contra el turismo de masas"

Miles canarios se han concentrado en una playa llena de turistas ante la expectación de los bañistas. La mayoría se mantuvo mirando la masiva escena de protesta que los incluía; algunos se fueron, pero muchos se vieron rodeados por los manifestantes. Los convocantes han explicado que su acción reivindicativa no busca atemorizar a los turistas, sino que los gobiernos tomen nota del malestar ciudadano contra un modelo de negocio que acaba con los ecosistemas naturales y humanos.

Todo ha sido con "muchísima normalidad y nadie se sintió acosado ni muchísimo menos", ha asegurado uno de los participantes, pero las imágenes han vuelto a poner el foco en el modelo turístico de las islas Canarias , que no es único, sino que se extiende a toda España.

Aclaran que "nadie tiene nada contra los turistas, porque no somos tontos; cuando uno sale fuera es también un turista..."Esto no es un tema turismofóbico, es contra el turismo de masas".

La patronal hotelera no parece muy contenta con las protestas de los habitantes: de hecho, las critican y consideran que son contraproducentes para la economía del archipiélago. "Si es el único recurso que tenemos, cómo vamos a agredirlo", cuestiona Nicolás Villalobos, director general de Hotels & Resort.

"Lo que no tiene sentido es que por el hecho de que no haya alternativas al turismo tiremos piedras al Turismo", reclaman desde el sector empresarial. Los manifestantes aseguran que hasta muchos turistas "vinieron a darnos la razón y a decirnos que esto ya no es lo que era".