Alex, en la acampada de Valencia por el derecho a una vivienda: "Va a ser imposible comprar una casa o pagar un alquiler"

En otra de las tiendas ha pasado dos noche s Irene, estudiante de Geografía . Como su compañero Alex, teme por las dificultades que va a encontrar para disponer de una vivienda en el futuro y tener un proyecto de vida. "Si consigo un trabajo como docente el sueldo son unos 1.800 euros mensuales y un alquiler en una zona que sea cómoda para ir al trabajo sería de unos 1.300 euros al mes, algo absolutamente inviable para mí si no tengo pareja o vivo en un piso compartido con compañeros como estoy haciendo ahora", explica.

Javi se considera un privilegiado , al menos por ahora. Vive en el centro en un piso por el que paga 700 euros y ha decidido acampar porque sabe que tendrá que abandonar su piso en cuanto finalice su actual contrato. "Sé que cuando llegue la renovación no voy a poder permitírmelo porque por el piso en el que vivo se está pagando mucho más. Es lo que le está pasando a toda la gente que me rodea, que se tiene que ir y son sustituidos por turistas o por personas extranjeras", asegura.

La turistificación es una situación que denuncia Coloma, vecina del barrio del Carmen , uno de los más tensionados de la ciudad. "Tengo vivienda en propiedad, pero mis amigos que están de alquiler se están viendo forzados a abandonar el barrio porque el alquiler medio ha subido muy por encima de los 1.000 euros y no lo pueden pagar".

Carlos está jubilado y tiene su vivienda, sin embargo, se ha unido a la acampañada para apoyar a los jóvenes. "Me llena de rabia y me pone muy triste la situación que están sufriendo. Es una mentira que por tener Netflix o por ir de viaje no puedan permitirse una casa. Yo viví otra época en la que era más fácil y es normal que salgan a la calle a manifestarse", afirma.