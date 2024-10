El aviso de una profesora experta en Pensamiento Pedagógico: “Estamos creando generaciones estúpidas y potencialmente frustradas”

La tecnología y la digitalización no han dejado de avanzar a pasos agigantados. Con la inteligencia artificial como uno de los ejemplos más de moda, la realidad cada vez se funde más con lo virtual en un mundo hiperconectado , donde buena parte de la sociedad ya vive, como suele decirse, ‘ pegada a la pantalla ’.

"Me preocupan esas generaciones digitales tan poco nutridas y preparadas para resistir los embates del mundo. Estamos creando generaciones estúpidas y potencialmente frustradas", sostiene.

Con todo, más que una crítica a los jóvenes es al “ modelo ”, al que señala afirmando que está detrás del incremento de "los problemas de salud mental , de soledades no deseadas, de vidas frustradas, de insatisfacción con el mundo que nos rodea”.

“Eso te coloca en un mundo virtual y el real no te satisface", apostilla, añadiendo que todo eso provoca "una fragmentación de mentes y de espíritu" que hace que "luego no eres capaz de conectar con el del lado, con las personas de carne y hueso. No es solo el ciberacoso, el bullying... es la incapacidad que se va generando en mentes en formación de crecer sanamente y relacionase con el entorno que les rodea".