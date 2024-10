El impacto emocional cuando lo pierdes todo en una DANA: "No se debe ocultar información a los niños"

Cuando un familiar desaparece, la tendencia social es ofrecer un discurso de calma y aliento a sus seres queridos, pero los profesionales de la salud invitan a cambiar el lenguaje. “No podemos dejar de preguntarles cómo se sienten, qué necesitan y qué les aliviaría en estos momentos”, insiste la psicóloga. No hay que dar por sentadas las necesidades , cada persona responde ante una emergencia de forma diferente. “No todos quieren estar en un refugio con otros ciudadanos que están pasando por la misma situación”, aclara. Aunque sus respuestas parezcan inverosímiles es necesario darles credibilidad y ofrecerles acompañamiento .

Ante la noticia de la muerte “ hay que dejar espacio al desahogo emocional con una escucha activa para poder facilitar alternativas sobre cómo afrontar la pérdida cuando los afectados estén en shock, pero siempre sin imposiciones ”. Con los menores se actúa de forma diferente porque el adulto dispone de unos recursos que ellos no tienen: “No cuentan con una experiencia vital, tampoco son sensibles a otras catástrofes naturales o situaciones complejas”.

Gutiérrez insiste en que " no se debe ocultar la información a los más pequeños" ni esconderles los sentimientos. Hay que actuar con la verdad por delante, aunque siempre de forma proporcionada a su edad: “Necesitan manifestar su dolor y deben permitirse llorar, al igual que lo hacen sus figuras de referencia”.

A veces, los silencios también son importantes en su profesión, el soporte no siempre está acompañado del lenguaje verbal, también reside en un abrazo y en una mirada amable. Pero, a la vez que la persona procesa todo lo vivido necesita tomar decisiones y en este camino los psicólogos son fundamentales: “Hay que identificar necesidades inmediatas, pero también a medio plazo” .

“Se precisa un acompañamiento a todos los niveles, los afectados necesitan afrontar, reconducir y regenerar la rutina que antes tenían y que ahora ya va a ser diferente”, expresa Gutiérrez. “La historia biográfica de una persona atraviesa acontecimientos vitales que no se pueden obviar porque la vida no volverá a ser la misma. Puede que no sea peor, pero sí diferente”, añade.