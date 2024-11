Así, el matrimonio royal se reunía con la joven Liz y su familia en el castillo de Windsor, una cita que conmocionó al mundo entero . Había sido el príncipe Guillermo quien había invitado a Liz para que se uniera a una sesión de fotos que se estaba celebrando en el castillo. Una presencia que la propia Kate Middleton no quiso dejar pasar, acercándose a conocer a la protagonista y transmitirle toda su fuerza durante su cáncer: "Estoy contigo" .

Middleton, familiarizada con la enfermedad, no dudó en posar junto a la joven y su familia y fundirse en un tierno y enorme abrazo con Hatton . Una imagen que ya forma parte de la posteridad. Ahora, la joven fotógrafa ha perdido la vida.

La madre de Liz, Vicky Robayna, ha anunciado la triste noticia en la noche de este pasado 27 de noviembre a través de las redes. "Nuestra querida Liz murió en las primeras horas de esta mañana. Ha luchado hasta el final. Incluso ayer me decía que sería mejor conseguir enfermeras para que ella pudiera hacer más planes. Estamos muy orgullosos de la amabilidad, la empatía y el coraje que ha demostrado en el último año", reza el comunicado.

Y ha añadido: "No solo era una fotógrafa fenomenal, era la mejor persona y la hija y hermana mayor más maravillosa que podríamos haber pedido. Nadie podría haber luchado más por la vida que ella. Hay un enorme agujero en forma de Liz en nuestras vidas que no estoy segura de cómo llenaremos. Estamos muy agradecidos a todos y cada uno de ustedes, ya sea que se ofrecieron a ayudar, o le dieron me gusta o compartieron publicaciones; se aseguraron de que los últimos dos meses de Liz fueran los mejores. Voló alto hasta el final".