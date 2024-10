“No podía abrir la puerta del coche y, conforme salimos, nos arrastró el agua. A mí me estampó contra una valla y no podía moverme”, explicaba el afectado en ‘Informativos Telecinco’. Un sufrimiento del que logró librarse gracias a la ayuda de otro transeúnte.

“Yo pensaba que no salía vivo de ahí. Aquello daba miedo. La presión de agua era brutal y estuvimos tres horas encima de un camión”, relataba. “Tengo que dar las gracias al chico que me ayudó a subir a ese camión, porque si no me muero. Era terrible. He vuelto a nacer”, decía, aún conmocionado.