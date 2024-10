Búsqueda desesperada de los desaparecidos por la DANA: "Es posible que estén bien, no lo sabemos"

“Mi situación es que estamos ocho personas encima de un camión cisterna. Hemos tenido que saltar de un camión a otro. Estamos empapados, sin comida, sin agua, sin nada, mojados, con un frío tremendo. Y el agua sigue subiendo y como nos arrastre este camión ya no tenemos dónde cogernos ni dónde salvarnos. Hagan el favor, aquí hay muchísima gente en coches atrapadas, encima de los tejados. Hagan el favor, estamos llamando al 112. No va el teléfono, dice que no existe. No podemos aguantar mucho más donde estamos”, contaba un hombre a Cadena SER, recurriendo a la radio en busca de auxilio en los peores momentos de la DANA durante la noche del martes.