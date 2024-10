Confirman la trágica muerte de Lourdes y su bebé, a quienes Antonio buscaba en Paiporta

El relato del hombre, antes de confirmarse la muerte de su mujer y su hija, era estremecedor: "Yo conseguí salir del coche y cuando intenté sacar al bebé la corriente me llevó y tropecé con algo. El coche se fue por otro lado y vi a mi mujer y al bebé pidiendo auxilio desde el techo, pero ya no vi más. En 15 minutos pasamos de tener el piso seco a tener los coches flotando, yo pude llegar a la rotonda. Iba a intentar salir y cogi a la chiquilla, pero la corriente me separó del coche, me desplazó varios metros. El coche estaba anclado a una señal, pero se movió. Y vi cómo se las llevaba". Finalmente, esta tarde se ha confirmado que la madre y la hija fueron halladas sin vida en la mañana de esta jornada. Un policía ha dado el aviso.