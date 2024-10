Cárcel para un fontanero que estafó 80.000 euros a una anciana en Valladolid: le arregló el termo de la vivienda

No obstante, la víctima recordó que, tras la primera visita del fontanero a su hogar en el verano de 2022, el problema no se resolvió. Desde entonces, recibió numerosas llamadas del condenado entre agosto de ese año y enero de 2023, en las que le exigió diferentes sumas de dinero (500, 800, 1.000 euros) bajo el pretexto de que necesitaba comprar piezas para reparar el termo.

Por su parte, una sobrina de María Rosa , fue la que acompañó a su tía a presentar la denuncia ante la policía. A ello, relató que cuando conoció lo ocurrido se quedó " alucinada " y recriminó haber dejado a María "con lo puesto". De hecho, aseguró que no podía ni pagarse un abogado para representarla y recordó lo que le dijo a su tía en su momento: "¡Pero si un termo cuesta 400 euros y le has pagado casi un piso! "

El día del juicio, María lamentó su situación: "A raíz de lo ocurrido ya no puedo viajar, que era lo que más me gustaba, y me han quedado la pensión y cuatro perras en el banco".