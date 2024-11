Una voluntaria de la DANA pierde la cartera en Catarroja y la encuentran en Gerona

Susana acudió a Catarroja para ayudar a unos amigos, cuya casa se había llenado de barro y lodo. Les llevó agua y comida y, después de una dura jornada de trabajo y apoyo, volvió a su casa del centro de Valencia. Allí, de dio cuenta de que había perdido la cartera: "No era mi cartera de siempre, me llevé una más pequeña con solo la tarjeta, el DNI y algo de dinero. Llamé al banco para bloquear la tarjeta y ya la di por perdida , entre tanto caos, y no pregunté si se había encontrado mi cartera, eso era lo de menos", ha dicho a la misma publicación local.

Por eso, se la llevó consigo. Susana no recordaba que, en ese cartera alternativa, también había metido una tarjeta de su abogado, donde estaban escritos sus datos: "Me llamó mi abogado y me dijo, ¿has perdido la cartera? Pues tu cartera está en Girona (Cataluña), lo encontró un voluntario que acudió a Catarroja en una gasolinera. Me dio el teléfono y le llamé y estuvimos una hora hablando". La cartera ya se encuentra en manos de la Guardia Civil y Susana pronto podrá recibirla con todo el contenido que llevaba dentro.