Una mujer ofrece su casa a la madre del bebé de 40 días de Paiporta que ha perdido su casa tras la DANA

Esta mujer, que está achicando agua en pleno posparto, no ha podido evitar las lágrimas al declarar que "se le ha abierto la cicatriz de la cesárea" y que no sabe cómo actuar con respecto a su familia. "No sé si irme de aquí con la niña, si dejar solos a mi madre y a mi marido. Aunque no tengo a nadie en Valencia ciudad, no sé si irme con la niña y ya me buscaré la vida", ha dicho, visiblemente emocionada, mientras la propia Ana Rosa le aconsejaba que saliera de Paiporta con su pequeño bebé, pues las autoridades ya están alertando de los problemas sanitarios que puede conllevar un desastre natural como el vivido.