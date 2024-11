Un superviviente de Los Andes manda un mensaje a los afectados por la DANA: "No perdáis la esperanza"

Se trata de Gustavo Zerbino , uno de los supervivientes a los que rescataron tras el trágico accidente de avión de Los Andes del año 1972. Su caso es todavía más conocido en España desde que Bayona rodara 'La sociedad de la nieve', una película basada en el libro con el mismo nombre y que relata la tremenda unión que se forjó entre los supervivientes del siniestro. Él, que pasó 73 días en el hielo y que supo por radio que los servicios de rescate habían dejado de buscarles, ha alentado a los damnificados a que "no pierdan las esperanza":

"A nosotros nos abandonaron 73 días y 73 noches, pero cuando te ponen a prueba puedes empezar a transformar los problemas en oportunidades. Nunca pierdan la esperanza de encontrar a una sola persona más . Y a los que ya no están, honremos su memoria viviendo la vida con dignidad", ha dicho Zerbino en la web Mentes Expertas. Consciente del infierno por el que están pasando los españoles, pues él tuvo que ver cómo sus amigos morían por frío o por las infecciones, ha dado algunos consejos sobre cómo reaccionar frente a una tragedia de estas características:

"Primero, hay que apoyar a todas esas familias que ya saben que perdieron a un ser querido. Y apoyar a aquellas familias que están desesperadas, esperando con ilusión de que los puedan encontrar. Esa ilusión manténganla vida hasta el último instante. Y después hay que poner las cosas en manos de Dios. Hay cosas que dependen de nosotros y otras que no dependen. Lo que sí depende es que esto no los puede tumbar a un lugar donde no hay salida". Con respecto al duelo por las más de doscientas víctimas registradas, ha instado a recordar el honor que en vida ser un familiar de los fallecidos.