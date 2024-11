Cinco años de prisión para un hombre por tocamientos continuados a la hija de 14 años de su pareja en Cantabria

En una sentencia que no es firme, contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la Sección Primera de la Audiencia le considera autor de un delito continuado de abuso sexual a menor de dieciséis años.

"Obrando con la finalidad de satisfacer sus deseos sexuales, en varias ocasiones, no determinadas, durante los años 2020 y 2022, teniendo la menor catorce años y estando en su habitación, cuando estaba dormida el acusado accedía a su dormitorio, se colocaba junto a la cama, metía las manos por debajo de la ropa de cama y tocaba las piernas de la menor por encima del pijama", señala la resolución.

El tribunal no percibe automatismo en su expresión. "No es la reproducción de una lección previamente aprendida o tramada", no encuentra exageración y tampoco ánimo espurio.