Declarado improcedente el despido de un empleado que consumió una croqueta destinada a la basura

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha ha declarado improcedente el despido de un trabajador que consumió una croqueta que no se había vendido y que se iba a tirar a la basura , al entender que no hubo apropiación indebida ni ánimo de lucro.

El Supremo entiende que la conducta del trabajador no es delictiva porque, como señala el convenio, "el consumo de cualquier producto sin haberlo abonado anteriormente implica que tal producto tiene un precio de venta al público al que el trabajador no ha hecho frente", y en este caso la croqueta que consumió no tiene ningún valor de mercado, "ni siquiera ínfimo, pues la misma destinada a basura no podía ser puesta en venta al público".