¿Te pueden despedir durante el periodo de prueba si estás de baja?

Esta etapa es crucial, pero a menudo suele generar incertidumbre entre los trabajadores por situaciones inesperadas, como tener que coger la baja durante el periodo en el que la empresa tiene más facilidad para dejar de contar con nuestros servicios si no cumplimos con sus expectativas.

Según el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores , el periodo de prueba debe ser pactado por escrito en el contrato de trabajo y no puede exceder los seis meses para los técnicos titulados ni los dos meses para los demás trabajadores. Durante este tiempo, cualquiera de las partes puede rescindir la relación laboral sin necesidad de preaviso, indemnización ni justificación, siempre y cuando no se vulneren derechos fundamentales.

Cuando el trabajador está de baja, la legalidad del despido durante el periodo de prueba no debe interpretarse como absoluta. Es cierto, el empleador no está obligado a justificar la rescisión del contrato, pero en este caso podría ser considerado nulo si se demuestra que la motivación es discriminatoria (baja por enfermedad o accidente), como establece la Ley 15/2022 Integral para la igualdad de trato y no discriminación.