El influencer Carlos Cruz cuenta todos los detalles de su viaje a Japón y lo que le ocurrió al no dejarle entrar en un local

"El tema es que literalmente me han dicho 'no puedes pasar porque eres extranjero', me he quedado...", declara

El influencer Carlos Cruz tiene más de 100.000 seguidores en redes sociales, donde suele contar cómo son sus experiencias por todos los lugares del mundo a los que viaja. Ahora, se ha hecho viral lo que le ocurrió a la entrada de un local en Japón y la explicación que le dieron al no dejarle entrar por "ser extranjero".

En el vídeo, el protagonista explica paso a paso todo lo que le ha ocurrido instantes después de ser rechazado en un local en Japón. Carlos Cruz, mirando a cámara, confiesa: "Me acaban de decir literalmente que no me dejan pasar porque soy extranjero". Tras esto, y ya habiendo pensado la justificación del portero, comenta: "Me han explicado el motivo por el que no me han dejado entrar... y no me parece mal".

"Antes de venir había escuchado a mucha gente española decir que no le habían dejado entrar en Japón en sitios de fiesta y tal por ser extranjero... pues hoy me ha pasado a mí", continúa diciendo mientras asimila lo ocurrido. Acto seguido, Carlos Cruz añade: "El tema es que literalmente me han dicho 'no puedes pasar porque eres extranjero', me he quedado... entonces, le he preguntado: '¿No me vas a dejar entrar porque soy español?'. A lo que me ha contestado: 'Sí, pero no es por lo que tú te crees".

El influencer explica que el portero le recalca que "no es por un tema de racismo", sino que el motivo real es que "el local no está capacitado para que haya extranjeros dentro". Al decirle esto, Carlos Cruz confiesa que pensó que le estaban "vacilando".

Al final, el español entiende el motivo real por el que no le han dejado pasar en Japón: "Hay muchos camareros que no saben inglés, no hay señales en inglés, las cartas no están en inglés. Entonces, como no quieren darle un servicio malo al turista, lo que hacen es no dejarte entrar y ya está". Tras esto, recalca: "No es por un tema de racismo, sino que es que no pueden permitirse que entre un extranjero y darle un servicio malo, le han dado la vuelta".

