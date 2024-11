A Gina le encargó su amiga Fabiola un plan: matar al ex de esta con veneno . En el mes de mayo, tenía ya todo preparado parta asesinar al individuo. Iba a conseguir a cambio 700 euros , aunque nos ha confesado que los recibiría en forma de droga . "Soy drogodependiente ", ha contado en exclusiva a 'TardeAR'.

Esta mujer iba prevista con todos los instrumentos necesarios para acabar con la vida del ex de su amiga . Muchos días previos eran constantes las conversaciones con Fabiola en las que Gina le decía que era "malo" y que "lo odiaba". " Nos tirábamos horas para sacar ideas ". Era un plan macabro perfectamente organizado. " Tenía cuchillos, amoniaco, lejía para echarle ", confiesa.

Sin embargo, algo pasó cuando se trasladó de Granada a Valencia dispuesta a asesinar al hombre. "Si no moría él se iba a suicidar ella y sus dos niñas", añade. Vemos que la situación que tenía no era nada fácil, ya que al parecer tenía que elegir por la vida de su amiga o del ex de esta.