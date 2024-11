A Manuela, la abuela paterna del niño asesinado brutalmente por el novio de su madre en Linares, le han arrebatado un "tesoro". No da crédito con lo que ha sucedido en las últimas horas. Asegura que no come ni duerme. "Nos ha partido en dos, y ya ni fiestas ni nada", ha comentado en directo en 'TardeAR'.