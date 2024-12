'Mi jardín se ha convertido en un vertedero': El infierno de Laura después vivir con una inquiokupa

Laura , en un gesto de generosidad, decidió alquilarle la planta baja de su casa de Ibiza a una amiga. Al principio todo transcurría con total normalidad una vez la amiga habita la vivienda pero surgieron los problemas cuando esta -se hace llamar Mariana- le pide a la propietaria ayudarle para empadronarse en la isla. Laura le dice que no va a ser posible y, desde ese día, su vida se ha convertido en un infierno. " He estado conviviendo casi con el diablo ", ha asegurado en directo en 'TardeAR' .

Desde el mes de octubre, la supuesta amiga deja de pagarle a Laura. No solo se convierte en una inquiokupa, sino que también empieza a intimidar a la propietaria con insultos, amenazas y destrozos en el jardín de la casa. "Ha dejado kilos y kilos de basura, no sé como no le da vergüenza", añade. Ha podido finalmente expulsarla de su casa gracias a la ayuda de tres colegas, aunque siente todavía "miedo" si baja las escaleras porque teme que se pueda encontrar con ella.