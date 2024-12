Un grupo de cinco estudiantes entre 15 y 16 años del 'Colegio Mirasur' en Madrid ha opinado sobre esta posible normativa y aseguran que no saben si están preparados , pero les gustaría participar: "Si mañana fuesen las elecciones, me encantaría poder votar".

Asimismo, una alumna del colegio ha admitido que no se ven capacitados para decidir sobre el futuro de este país: "No estamos preparados para tomar una decisión que va a afectar a toda una sociedad". Además, el grupo de jóvenes ha afirmado que se informan a través de redes sociales aunque reconocen que deben tener mucho cuidado con la desinformación y los bulos: "Me creo lo primero que veo". En este sentido, han pedido que necesitan que les enseñan a "obtener información veraz".