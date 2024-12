La entonces pareja del asesino jamás pudo prever que su compañero sentimental iba a apuñalarla . No se lo podía esperar de él, por lo que había relajado sus facultades de defensa . Todo ocurrió en un momento, cuando el hombre la acorraló en una esquina de la cocina y la víctima adoptó una posición vulnerable en la que no podía defenderse. Estas circunstancias representan alevosía para el fiscal.

El defensor ha rechazado las acusaciones que se han realizado contra la personalidad del procesado y ha dicho que hasta ahora no ha habido nada en instrucción que dibuje un personaje machista, narcisista, abusador o mentiroso compulsivo. Ha puesto el acento en que falta saber el motivo que condujo al asesino a matar a las dos víctimas y a su vez ha admitido que no está probado que la madrugada de los sucesos el acusado no hubiera consumido drogas o alcohol, ya que no le hicieron ninguna la prueba.