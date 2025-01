Una afirmación que ella no dudó en desmentir en cuanto él terminó de hablar: “Eres un mentiroso. Yo jamás le he negado el saludo a tu hermana, a tu madre ni a nadie de tu familia. Eres un falso y un mentiroso en mayúsculas”, declaró, visiblemente molesta.

El ex gran hermano, tras escuchar a su ya exnovia, no dudó en defenderse: “No veo bien que me insultes. Yo me equivoqué dentro, pero fuera no lo voy a hacer”, aseguró, muy rotundo, dejando claro que lo suyo con ella estaba terminado y que no perdonaba la supuesta actitud que ella había tenido con su familia.