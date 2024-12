La madre de Josep Boan, un joven motorista que fue arrollado mortalmente por un coche en 2020, carga contra el Código Penal

María Pilar asegura que la muerte de su hijo no se debió a un "error": considera que la ley no defiende a las víctimas, sino que "las humilla"

El mensaje de Pilar al homicida de su hijo: "Te esperaré en el infierno"

Los accidentes de tráfico mortales no solo siegan vidas, sino que rompen otras, las de los familiares. Para siempre. El dolor aumenta cuando las drogas, el alcohol -de los 862 conductores fallecidos y sometidos a autopsia y análisis toxicológico en 2023, el 53,6% dieron positivo en alcohol, drogas de abuso y/o psicofármacos, aisladamente o en combinación- o la imprudencia asesina de kamikazes están detrás. Y esa realidad indigna a las familias que han perdido a sus seres queridos y que miran al Código Penal. La campaña especial de la Dirección General de Tráfico (DGT) de vigilancia intensiva para evitar el alcohol y las drogas al volante comenzó el pasado lunes, 16 de diciembre, y se extenderá hasta el próximo domingo, 22 de diciembre, pero la gran pregunta sigue siendo: ¿hay que aumentar el castigo para frenar los malos hábitos?

El alcohol y la droga son factores determinantes. Eso está claro. Pero el exceso de velocidad es otro muy importante. De hecho, hay familias que consideran que sus seres queridos no fueron víctimas de errores o imprudencias, sino de una acción temeraria. Josep Boan Rosanes, un joven de 20 años, falleció el 9 de agosto de 2020 en la AC-442, a su paso por Dumbría (A Coruña), después de que un turismo invadiera su carril y arrollara mortalmente al motorista. El vehículo infractor circulaba a 130 kilómetros por hora en una zona limitada a 70, donde había curvas cerradas.

Su madre, María Pilar, ha querido recordar esta semana que, bajo su criterio, el fallecimiento de su hijo no se debió a un "error" y ha subrayado que, para ella, el sistema judicial "no defiende a las víctimas como Josep sino que las humilla". Los familiares de Josep siguen haciendo frente al dolor que supuso la pérdida de su ser querido hace ya más de cuatro años. Repasamos el texto completo publicado por la madre en redes sociales.

La carta abierta de la madre de Josep Boan en redes sociales: "No se mata con el vehículo que conducimos por error"

Estas han sido las palabras de la madre de Josep Boan en la red social X: "No fue un error. El conductor que mató a Josep, mi hijo, no cometió una imprudencia. En absoluto. Pisó el acelerador porque quiso. No puso el pie en el freno ni redujo la marcha porque le apetecía correr. No había consumido ni alcohol ni drogas por lo que era absolutamente consciente de lo que hacía. Entró en aquella curva de la AC-442 al doble de la velocidad permitida porque le vino en gana y no pudo trazarla por lo que invadió el carril por el que circulaba un extraordinario joven de 20 años. El exceso de velocidad fue la causa del choque frontal del Peugeot conducido por Asier González Silva y de la Yamaha en la que viajaba Josep al que, respetando la velocidad y la distancia de seguridad, seguía su padre ¿Aquel conductor quería matar a mi hijo? No. No lo conocía. Esa no es la pregunta. La pregunta correcta es ¿Lo hizo? Y la respuesta es Sí, lo hizo".

"Que no quisiera hacerlo, poco importa. Tampoco lo sabremos nunca. En su mano estuvo evitarlo y no lo evitó. Sabía lo que hacía. No se mata con el vehículo que conducimos por error, sino por una intolerable falta de respeto por la vida ajena, porque me da igual todo aquel que no sea yo. Y el homicida (eso es lo que es y será siempre) no pidió perdón, ni mostró arrepentimiento porque él, como todos lo que actúan como él, debió considerar que solo se había equivocado y que como 'errar es humano', no era responsable de nada. Solo de un error. Un error… mató a un joven de 20 años por error. No. No se mata por error".

"No, no fue un error el que no permitió que mi hijo volviera a abrazar a su chica, el que no permitió que completara su grado en Historia y ejerciera de profesor. No fue un error el que no permitirá a Josep ser padre, envejecer, abrazar a sus nietos. No fue un error el que ha privado de su único hermano a mi hija y de un tío a la suya. No. No fue un error el que robó la vida que hilé durante nueve maravillosos meses y que tuve el privilegio de tejer durante 20 años. Fue un conductor, un delincuente, con nombre y apellidos como también tienen nombre y apellido los homicidas de Mario, de Sara, de Natalia, de Edu. El nuestro se llama Asier González Silva y 15 días después de matar a Josep, celebró que la vida le había dado una segunda oportunidad y publicó en instagram lo afortunado que había sido. Eso tampoco fue un error…"

"El error está en confundir casualidad con causalidad. El error es llamar accidente a una acción que es evitable. El error es que la sociedad haya normalizado tantísimas muertes sin preguntarse si hay o no un responsable. El error está en la 142 del Código Penal y en un sistema judicial que no defiende a las víctimas como Josep sino que las humilla. Demasiados errores…".

Los informes sobre accidentes de tráfico alertan del aumento de muertes

El informe 'Siniestros viales mortales y fallecidos a 24h en vías interurbanas por provincias hasta el 16 de diciembre de 2024', del Ministerio del Interior, destaca un aumento de las muertes en carretera, teniendo en cuenta el periodo del 1 de enero al 16 de diciembre de 2023 y 2024, respectivamente. En 2023, los fallecidos en carretera sumaron 1092, mientras que en 2024 se acumulan ya 1103.

Además, en otro informe, titulado 'Siniestralidad mortal en vías urbanas e interurbanas 1º Trimestre 2024 Cómputo personas fallecidas y heridas hospitalizadas', destaca que, en el primer trimestre del año, en lo que refiere a las vías interurbanas, específicamente a las personas fallecidas, Andalucía representa el 21% del total con 54 víctimas, alcanzando la cifra más alta de la serie analizada, y un aumento del 64% respecto al pasado año, seguido por Cataluña (11%, 28) que disminuye en un 18% y Galicia (11%, 27), con un aumento del 50% y las mayores cifras de la serie analizada. Es decir, Galicia, que es donde perdió la vida Josep Boan, permanece en el foco en este sentido.

A nivel provincial, Murcia (13, 5% del total) y Barcelona (13, 5% del total) registran las mayores cifras, con, para el caso de Murcia, un aumento del 86% (6). Respecto a las personas heridas hospitalizadas, Cataluña (157, 17%) y Andalucía (142, 15%). A nivel provincial, Barcelona (87, 9% del total), Valencia (54, 6% del total) y Madrid (49, 5% del total) registran las mayores cifras.

Lo que es realmente preocupante son los accidentes en los que los conductores acometen una acción temeraria y el aumento de kamikazes en carretera, como indica 'El Periódico de España' en un informe. Además, como bien señala la madre de Josep Boan, los informes indican cifras de víctimas mortales. Pero, en realidad, para las familias y sus seres queridos, no son un número más. Son una persona que recordarán para siempre y que no olvidan.

