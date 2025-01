Romina pide disculpas

22:22 H El historial de mensajes de Vanessa

En plató, Carlos Sobera pregunta a Vanessa si echa de menos a Javier y afirma que sí, aunque le avisa que hay un vídeo donde se da un beso en una fiesta. Sobera pregunta si Vanessa le ha dado un beso a alguien durante el fin de semana y ella responde con un no rotundo. Noa Batle, el novio de Miguel Frigenti, añade: "Que miren su historial de Instagram, yo no voy a decir nada, pero que miren su historial". Vanessa, sonrojada, dice: "Yo estoy segurísima de lo que digo y de lo que hago, y no me he besado con nadie. Estoy esperando a Javi para darle los besos a él".