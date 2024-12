Lorena lleva cuatro años en el sistema VioGén, acompañada siempre por los mismos guardias. "Estoy muy agradecida, son como parte de mi familia. Ellos vuelan cuando yo levanto mi teléfono móvil, me siento segura ", explica.

Ahora uno de sus objetivos es poder ponerle voz a su caso para así poder ayudar a otras mujeres a encontrar la misma fuerza que tuvo ella al denunciar a su maltratador y comenzar con este sistema de protección para las víctimas de la violencia de género. "Que no aguanten, que no soporten, que no están solas, que levanten la mano y la voz", añade.