"No te imaginas, esto es demoledor y termina con cualquier persona. Ayer me sentía como si me hubiese pasado un camión por encima", ha comenzado. Inés ha señalado que el material no aporta ninguna evidencia significativa y critica que no se visualiza la totalidad de la cuneta donde fue hallado el cuerpo: "Es tirarse piedras sobre su propio tejado porque no se ve el fondo de la cuneta donde depositaron a mi hermana. Solo se ve un poco la carretera y el arcén". Además, ha denunciado lo que considera una estrategia de la defensa para retrasar el proceso judicial: "Esto es otra basura para seguir echando la culpa a la Guardia Civil y dilatar más los tiempos".