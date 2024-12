La defensa del investigado por la muerte de Esther López , desaparecida el 13 de enero de 2022 y hallada muerta el 5 de febrero de ese año en Traspinedo (Valladolid), ha presentado a la jueza encargada del caso un vídeo tomado en la cuneta en la que fue encontrado el cadáver de la joven, y fechado días antes de su localización, en el que no aparece el cuerpo sin vida de la mujer .

La representación letrada de Óscar S.M., único investigado en el caso, ha presentado un escrito sobre el vídeo, captado desde la cámara del coche de un particular el 2 o el 3 de febrero de 2022. Por lo tanto, de confirmarse que el cadáver no permaneció allí durante casi 24 días, según la defensa legal del acusado, éste no podría haber depositado el cadáver en febrero ya que su vehículo permanecía balizado por la Guardia Civil desde el día 2.