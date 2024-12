El presunto agresor asegura no recordar nada de lo sucedido. Según su declaración, estaba dormido y, al despertar, encontró el cuerpo sin vida de Leo en el suelo. Fue el propio Oscarín quien pidió ayuda a los vecinos, alertando sobre el macabro hallazgo. El crimen ha ocurrido en Oviedo y los vecinos siguen conmocionados por la situación. Cuando llegó la policía al domicilio, el arma homicida no fue encontrada. Además, faltaban 400 euros , el dinero que Leo había retirado para los gastos de la casa. La víctima fue hallada con una única puñalada en el corazón.

"Lo que intentan averiguar ahora es dónde está el arma homicida, además de que no encontraron ningún rastro de sangre en el domicilio", ha explicado Suárez. La periodista también ha señalado que las autoridades no descartan ninguna hipótesis, incluida la posibilidad de un tercer implicado. "No es la hipótesis que más se mantiene, pero a día de hoy no se descarta", ha subrayado.