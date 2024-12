Sobre la absolución de África, Emilio ha admitido alegrarse por ella: "No tengo más que decir. Si he sido yo lo tendré que pagar, soy un hombre" , ha sentenciado.

En su declaración, el acusado admitió el pasado viernes el crimen y mostró su arrepentimiento. "Me arrepiento de todo. No me entra en la cabeza cómo he podido hacer eso", manifestó ratificando la confesión que en su día hizo ante la Guardia Civil y el juez que instruyó el caso.