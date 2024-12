Por ello, una vez más, van a solicitar su entrada en prisión a espera de juicio: "Nos parece surrealista y es que no me he cruzado con una persona en tres años que entienda que este ser indeseable esté libre, esté haciendo su vida ¿Que tiene que ir a firmar los lunes? ¡Puf! ¿Que no tiene pasaporte? Pues bueno ¡Que ha asesinado a una persona! ¿Va a ser el único asesino con todas la pruebas encima de la mesa que va a entrar al juicio andando por su propio pie? ¡venga!"