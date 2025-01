Para muchos, estos días de fiestas han sido han sido un paréntesis, pero no un descanso. Porque las reuniones familiares, las comidas y cenas con amigos o compañeros de trabajo y la búsqueda de regalos han marcado la vida de muchos de nosotros.

Los expertos hablan de trabajar para que alimentarnos no se convierta en una tortura. Por eso hablan de conseguir un hábito alimenticio sano y no enfocarlo como un sacrificio, pero no solo el cuerpo, también la mente. Algo que nos permita darle la vuelta a la rutina.