La felicidad de la vida de Irene y su hija se desvaneció cuando las constantes discusiones y el maltrato psicológico de su pareja comenzaron a aparecer. La decisión de separarse parecía ser la única salida, pero lo que Irene no imaginaba era el infierno que le esperaba. El hombre pasó una noche en el calabozo pero no se pudo demostrar nada. A pesar de la denuncia se estableció un régimen de visitas a la niña.

Con el paso de los días, Irene comenzó a notar cambios en el comportamiento de su hija. "Mi hija tenia miedo a irse con el y yo no lo entendía", ha arrancado Irene con la voz entrecortada. "Me contó que se acostaba desnuda con él", ha explicado, afirmando que trató que su abogado impidiese las visitas a su padre pero no fue suficiente.