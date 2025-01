Por su parte, la Fiscalía de Valladolid considera que las medidas cautelares dictadas en su día contra Óscar S.M son más que suficientes y no ve justificado su ingreso en prisión provisional pese a lo solicitado esta mañana por las dos acusaciones particulares personadas en la causa, en representación de la hermana y los padres de la víctima.

Sin embargo, la fiscal que ha acudido a la comparecencia--en ausencia de la fiscal jefe--y la defensa de Óscar S.M. entienden que no es necesario el encarcelamiento al considerar que "no existe ningún motivo para modificar lo que ya existía", ha explicado la abogada del imputado, Ana Pérez, en declaraciones recogidas por Europa Press, en alusión a que el aludido "ha cumplido fielmente sus obligaciones de comparecer todos los lunes y teniendo en cuenta que le ha sido retirado el pasaporte".

"Mi cliente no tiene ninguna intención de no acudir al juicio, si lo hay, porque está interesado en que de una vez se sepa lo que ha pasado y cuál ha sido su participación en los hechos", ha apuntado la defensora, quien no entiende que ahora las acusaciones particulares hablen de riesgo de fuga, "después de tres años de instrucción".