"Me lo temía porque ya me había llegado a mí esta información pero tenía la esperanza de que no fuera así, que se lo hubiera pensado mejor y no lo hubiera hecho. Me pongo en la piel de Sofía y esto no es agradable, se podría haber quedado con su familia en Pamplona y no comprarse justo un terreno al lado de su hija cuando ella le ha pedido tiempo y espacio (...) Esto es una faena porque perturba nuestra paz y nuestra tranquilidad, cualquier persona tiene derecho a vivir sin que la molesten".