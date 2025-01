"Yo estaba en mi domicilio y vi a una persona bajando hasta el solar donde están las chabolas", ha explicado un vecino, el cual ya se ha acostumbrado a verlos por la zona. Además, sobre el reciente incendio que calcinó varias estructuras ilegales, otro residente ha señalado: "Yo creo que fue un problema entre ellos porque, a las cinco de la mañana, ese fuego es una cosa rara". "He entrado tres o cuatro veces a hablar con ellos y todos me niegan que son ladrones", ha continuado. "De lo que más me quejo es de que la administración no haga nada para que esta pobre gente no viva así; parece que les gusta", ha afirmado con indignación y bastante afectado.