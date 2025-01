El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha indemnizado con 350.000 euros a unos padres por un error de diagnóstico prenatal en el Hospital Comarcal del Alt Penedès que impidió que conocieran que el bebé que esperaban tenía síndrome de Down, lo que les impidió optar por la interrupción del embarazo.

La demanda la presentó en nombre de los padres la asociación 'El Defensor del Paciente', a través de su letrado Damián Vázquez, que consideraba que habían recibido una asistencia médica "deficiente" por un error diagnóstico, "ya que no fueron informados en ningún momento" de que su hija tenía síndrome de Down.

Los padres afectados sostenían en la demanda que no se le practicaron las pruebas de diagnóstico prenatal establecidas preceptivamente en los protocolos médicos aplicables, lo que les impidió optar por la interrupción voluntaria del embarazo.

La sentencia obliga a indemnizar a los padres y a la niña en la cantidad de 350.000 euros por daños y perjuicios por no informar debidamente a la gestante de la posibilidad de realizar un estudio de ADN fetal , que ya se desarrollaba en las fechas en que se produjo el embarazo, según estudios y recomendaciones en la materia.

Por su parte, los facultativos implicados incidieron en señalar que hasta la actualización del protocolo en el año 2018 no se ofrecía a las gestantes ni estaba financiado por el sistema público de salud.

Eso no impide que, al ser conocida la posibilidad de desarrollar ese tipo de prueba, que además no es invasiva, no se informara debidamente a la madre.