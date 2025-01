La actuación ha sido denunciada por el sindicato Unión de Uniones de Castilla-La Mancha , que a través de la difusión de una nota de prensa cargada de indignación no ha tardado en propiciar múltiples reacciones dentro del sector, con muchos criticando los expedientes por “absurdos” e insultantes, considerándolo una “ burla ” hacia los agricultores .

“A las mismas inspectoras que realizan estas visitas a las explotaciones agrarias aún no se las ha visto portando una taza de váter, como tampoco se ha visto la que reglamentariamente debe acompañar a la pareja de la Guardia civil que las escolta”, apuntan con ironía, para añadir a continuación: “Debido a esto, los agricultores hemos llegado a la conclusión de que tanto los inspectores de trabajo como la Guardia civil llevan pañales, para en el caso de sentir una necesidad, suplir la falta de esos servicios que no los acompañan”.

Recordando la compleja situación que atraviesan desde hace tiempo y destacando las innumerables cuestiones burocráticas y técnicas que tienen que enfrentar, instan a acabar con este tipo de conductas inspectoras y a no sembrar más inquietud en el sector agropecuario .

“Ahora los inspectores de trabajo, cuando van a la finca, aparte de mirar que lo llevemos todo en regla, los papeles, los trabajadores con sus chalecos, sus guantes, sus gafas, todo… ahora hay un complemente muy, muy importante. Ni un botiquín, ni nada. No. Eso, –si no llevas botiquín–, con una cuerda te haces un torniquete. Lo más importante ahora mismo, –que no puedes ir al campo sin él–, es un váter portátil”, expresa al inicio de su protesta y su reivindicación.