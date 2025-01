Desde entonces, David ha continuado pagando la hipoteca, los suministros y los impuestos , mientras que la actual inquilina no ha abonado ni un solo mes de alquiler. "Yo tengo las obligaciones de propietario, pero no puedo disfrutar de la vivienda", ha explicado, visiblemente frustrado.

"La casa está a nombre de mi ex y, si no la pone a mi nombre, los asuntos sociales no pueden ayudarme", ha explicado Paloma. Sin embargo, David ha rechazado esta justificación, asegurando que después de ocho años sin pagar, no se trata de un simple trámite administrativo. "Tú lo que quieres es volver a empezar desde el principio", le ha reprochado David.