La pregabalina se ha convertido en una alternativa para quienes buscan efectos similares a los del alcohol

La generación Z se vuelve abstemia, pero suben los atracones entre los que beben alcohol

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Las nuevas generaciones han reducido en poco más de quince años un 30 % el consumo de alcohol. Ellos mismos lo reconocen: “No es el objetivo de beber, salir y beber” y, cuando lo hacen, es “muy ocasionalmente”. Muchos jóvenes aseguran que “en mi caso no bebo nada de alcohol”.

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Pregabalina, un peligroso sustituto de las copas

Sin embargo, detrás de este cambio de hábitos emerge un fenómeno preocupante como es el consumo de pregabalina, un fármaco indicado para el dolor neuropático, la epilepsia o el trastorno de ansiedad generalizada.

La pregabalina se ha convertido en una alternativa para quienes buscan efectos similares a los del alcohol. Según explica Diego Paiva, del departamento de Psiquiatría Infantil del Hospital Vall d’Hebron, los jóvenes la toman en fiestas por la sensación de “sentirse más tranquilos, más relajados, más desinhibidos”. A ello se suma otro motivo: “no se despiertan con resaca”.

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En redes sociales circulan testimonios que destacan sus supuestas virtudes —ponerse de buen humor, reducir la ansiedad—, pero también advertencias sobre su potencial adictivo y los graves riesgos de un consumo sin control. Paiva alerta de que “los chavales puedan no respirar con normalidad y esto incluso podría acabar en la muerte”.

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La pregabalina se obtiene en el mercado negro a través de amigos o familiares a quienes se les ha prescrito. Algunas farmacias han detectado incluso recetas falsas.

El perfil de los consumidores apunta a jóvenes “empantallados” y marcados por la pandemia, con menos herramientas para la socialización presencial. Carlos Roncero, presidente de la Sociedad Española de Patología Dual, explica que “a veces se intentan paliar las deficiencias mediante el consumo de sustancias, incluyendo psicofármacos”, porque necesitan reducir la ansiedad para pasar de lo digital a lo real.