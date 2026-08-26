Javier Villanueva 26 AGO 2026 - 16:05h.

En España, más de la mitad de las viviendas no alcanza la temperatura adecuada, principalmente por motivos económicos

El aislamiento que puedes mejorar sin obras y reduce el gasto en luz y gas desde el primer día

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la temperatura ideal para mantener el interior de una vivienda en condiciones de confort térmico es 24 ºC. Si se amplía el criterio a parámetros energéticos, la horquilla aceptable se sitúa entre 24 ºC y 26 ºC.

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Comunidades autónomas que cumplen y las que no

En España, solo el 47 % de los hogares logra mantenerse dentro de este rango. Es decir, más de la mitad de las viviendas no alcanza la temperatura adecuada, principalmente por motivos económicos, que dificultan el uso continuado de sistemas de climatización.

El mapa de confort térmico muestra una clara división territorial con Andalucía, Extremadura, Región de Murcia y Baleares incumpliendo este rango de temperaturas, mientras que Castilla y León, Cantabria y Aragón son las regiones que mejor cumplen con este requisito

La temperatura interior no es solo una cuestión de bienestar ya que tiene un impacto directo en la salud. Mantener la vivienda en la horquilla recomendada reduce en un 30% las muertes por calor.